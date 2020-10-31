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Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
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Yağmur bekleniyor

Dairenin 6 Kasım’a kadar olan hava tahin raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu, 3 Kasım Salı  yer yer sağanak yağmurlu, 4 Kasım Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,  5 Kasım Perşembe parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Kasım Cuma parçalı bulutlu olacak.        

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece, ikinci yarısında ise 22-25 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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