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Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü hariç, önümüzdeki günlerde yağmur beklendiğini duyurdu. 

19 Mart 2021 Cuma 16:02
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Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 18- 21, Pazar ve Pazartesi günleri 22-25 derece dolaylarında olacak. 
Hava, yarın parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif yağmurlu zamanla az bulutlu; Pazar, açık ve az bulutlu; Pazartesi hafif yağmurlu; sonrasında genellikle yer yer sağanak yağmurlu geçecek. 
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman  kuvvetli olarak esecek. 

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