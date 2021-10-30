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Yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Salı gününe kadar yer yer yağmur beklendiğini duyurdu. 

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:56
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Yağmur bekleniyor...
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Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek. 
Hava, Çarşamba gününden itibaren ise parçalı ve zaman zaman az bulutlu olacak.  
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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