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Yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, bugün yağmur beklendiğini açıkladı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:07
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Yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, bölgenin  alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci  yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu çerçevede pazartesi, salı ve çarşamba günleri parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 - 36, sahillerde ise  29 – 32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta  kuvvette esecek.

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