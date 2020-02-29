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Yağmur devam edecek mi?

Meteoroloji dairesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istedi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 16:14
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Yağmur devam edecek mi?

Meteoroloji dairesi hava tahmin raporunu açıkladı.

Buna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava Sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bu akşam fırtına bekleniyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgârın, bu akşam gece yarısına kadar güney ve batı yönlerden kuvvetli(39-49 km/saat) yer yer fırtına(62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji dairesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istedi.

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Meteoroloji DairesiHava DurumuYağmurRüzgarFırtına
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