Yağmur geliyor!

Ülkemiz yine yağmurlu havanın etkisi altına giriyor.. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor…

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkemizde hava sıcaklığı ise genellikle 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi bugünden Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2 şubat tarihine kadar olan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava cumartesinden sonra genellikle parçalı bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14-17 derce dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.