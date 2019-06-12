Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Yağmur geliyor!

Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:58
Yağmur geliyor!
banner44

Meteorolojik görünüm

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

banner41
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-31 derece dolaylarında seyredecek.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK 
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir

banner22
Anahtar Kelimeler:
YağmurGeliyorHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARUCAD bünyesinde Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kuruldu
ARUCAD bünyesinde Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kuruldu
Çavuşoğlu: “Anavatan Türkiye her koşulda bizlere sahip çıkmıştır"
Çavuşoğlu: “Anavatan Türkiye her koşulda bizlere sahip çıkmıştır"
Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında katkıları yapacağız”
Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında katkıları yapacağız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim