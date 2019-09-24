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Yağmur geliyor!

24 Eylül 2019 Salı 10:10
Yağmur geliyor!

Meteoroloji Dairesi yarın ve perşembe günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, çarşamba ve perşembe günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Son Güncelleme: 24.09.2019 10:12
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGeliyorYağmur
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