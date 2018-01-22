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Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor...

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, önümüzdeki bir haftalık sürede ülke alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:05
Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor...
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yağmur yağacak; ardından sıcaklıklar yaklaşık 4 derece düşüp Perşembe ve Cuma günleri 10-13 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre,  önümüzdeki bir haftalık sürede ülke alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu olacak. Cuma günü ise sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

Hafta sonunda Cumartesi hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak ve sabah saatlerinde don yaşanacak. Hava Pazar günü parçalı az bulutlu, Pazartesi açık az bulutlu olacak.

En yüksek sıcaklık iç kesimler ve sahillerde genellikle 14-17; Perşembe ve Cuma günleri ise 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr yarın Güney ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı; diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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