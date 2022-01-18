Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti

Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, hava sıcaklığı, çarşamba ve perşembe günleri dört derece düşerek, ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.

18 Ocak 2022 Salı 10:03
2247 Okunma
Yağmur ve kar geliyor
banner108

Hafta boyu yağışlı havanın etkili olması beklenirken, çarşamba günü ise karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde kar yağışı ve “fırtınamsı rüzgâr” bekleniyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 18- 24 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk, çarşamba ve perşembe günleri oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü ise parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Hava, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu olacak. 

Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini yeniden hissettirecek. Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise, parçalı çok bulutlu olacak ayrıca sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12-15 ºC, çarşamba ve perşembe günleri ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.    

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, çarşamba günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.              

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim