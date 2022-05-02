Yağmur yağacak!

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre periyod süresince KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 - 26 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.