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Yağmur yağacak!

Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; Perşembe günü öğlen saatlerinde ise yağmur bekleniyor.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:59
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Yağmur yağacak!

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre periyod süresince KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 - 26 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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