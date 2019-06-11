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Yağmurlu hava geliyor

Cumartesi gününe kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.

11 Haziran 2019 Salı 09:19
Yağmurlu hava geliyor
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Bugünden itibaren ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına giriyor.

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Cumartesi gününe kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Yağmurlu HavaHaberKKTC
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