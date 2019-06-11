Yağmurlu hava geliyor

Bugünden itibaren ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.
Cumartesi gününe kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Bugünden itibaren ülkemiz serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.