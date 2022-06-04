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Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren çarşambaya kadar yağmur beklendiğini açıkladı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 10:03
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Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporuna göre, bölgenin 5 – 10 tarihleri arasındaki periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci  yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bu çerçevede cumartesi günü hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli,  pazar günü parçalı bulutlu, öğle saatleri kısa süreli sağanak yağmurlu, sabah saatleri sisli, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 - 36, sahillerde ise  29 – 32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta  kuvvette esecek.

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