Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet

Yağmurlu Hava Sürecek

Yağmurlu hava cuma gününe kadar devam edecek. Hafta sonu  sabah saatleri yer yer don olayı bekleniyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:38
202 Okunma
Yağmurlu Hava Sürecek

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 25 – 31 Mart tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, hafta sonu açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer don olayı olacak, hafta içi ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde kuvvetli olarak esecek.

Anahtar Kelimeler:
YağmurHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı
15 yerel 48 pozitif vakaya rastlandı
"Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek"
"Yunanistan her zaman Kıbrıs Hellenizminin haklarını destekleyecek"
17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL Destek Ödemesi Yapıldı
17.067 kişiye 1,500 TL; 21.661 kişiye 1,000 TL Destek Ödemesi Yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim