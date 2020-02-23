Yağmurlu hava yarına kadar devam edecek

Meteorolojiye göre yarına kadar yer yer yağışlar etkili olacak…

Dairenin haftalık hava tahmin raporu göre ülkemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında. Hava yarına kadar yer yer etkili yağışların etkisi altında olacak…

Yağışlı hava yarın ülkeyi terk edecek ve yerini güneşe bırakacak.

Hava sıcaklığının bu süreçte 16-17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan Kıbrıs’ın üst kesimlerinde kar yağışı var..

Rum basınına göre , Trodos meydanındaki kar kalınlığı 43 santime ulaştı. Ancak Trodos’a giden yollar, kar yağışı yüzünden kapandı.