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Yakalanmamak için Güney'e kaçtı

Narkotik ekipleri, Ercan Havalimanı ve Metehan Sınır Kapısı'nda uyuşturucu bin 67 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Zanlılardan biri polisi darp etti, yakalanmamak için Güney Kıbrıs'a kaçtı...

24 Eylül 2017 Pazar 15:04
Yakalanmamak için Güney'e kaçtı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan O.D.(E-20) ve H.P.’nin (E-18) üzerlerinde yapılan aramada, O.D’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, H.P’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

SINIR KAPISINDA KISKIVRAK

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan E.K.’nin (E-65) kullanımında bulunan araçta polis kontrolü sırasında araçta yolcu olarak bulunan F.K.(E-33) araçtan inerek tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına attıktan sonra koşarak GKRY bölgesine kaçtı.

POLİSİ DARP ETTİ

Olay esnasında E.K, F.K’nin polis tarafından yakalanmasının engellemesi için görevli polisi elleri ile sırtından itip yere düşürüp darp etti.

ARAÇTA DA BULUNDU

Daha sonra E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.K.’nin (K 58)  huzurunda, araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık elle sarılmış sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

İleri soruşturmada E.K.’nin kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan armada ise,  17’si KKTC’ye ithali yasak olan toplam bin 067 adet av tüfeği fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

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