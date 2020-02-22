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Yakayı ele verdi

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye girmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 13:13
Yakayı ele verdi
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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye
girmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu dün
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk
duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Serdar Taş, yeminli
şahadet vererek olguları aktardı.
Taş, zanlılar Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu’nun 3 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartları ile Ercan
Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlıların 4 kasım 2019 tarihinde ise 1 derece askeri yasak
bölge olan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne
giriş yaptığını kaydetti. Taş, zanlıların 21 Şubat 2020 tarihinde ise Lokmacı Giriş Kapısı’ndan tekrar KKTC’ye
giriş yapmak istediğini dile getirerek, bu sırada tespit edilip suçüstü yakalandığını vurguladı.
Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadelerin mevcut olduğunu açıklayan Taş,
soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına
zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
Kamalı Haber Ajansı
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