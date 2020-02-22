Yakayı ele verdi

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye girmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalanan Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.