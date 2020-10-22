Yakın Doğu Koleji'nde Covid-19 Paniği

Yakın Doğu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerden birinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yakın Doğu Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerden birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Sağlık Bakanlığı bu sabah öğretmenin ders verdiği ve temaslısı olduğu düşünülen tüm öğrencileri teste çağırdı.

Test yapılan öğrenciler ve aileleri, bakanlık yetkileri tarafından test sonuçları çıkana kadar evden çıkmamaları ve kimse ile temas etmemeleri yönünde uyarıldı.

Öğretmenin testinin pozitif çıkması öğrenciler ve veliler arasında tedirginlik yarattı.

Test sonuçlarının akşam saat 20:00’da çıkması bekleniyor.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI