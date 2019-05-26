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Yakın Doğu yerleştirme ve burs sınavı 1 Haziran'da

26 Mayıs 2019 Pazar 12:58
Yakın Doğu yerleştirme ve burs sınavı 1 Haziran'da
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

YDÜ 2019-2020 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa’da YDÜ kampüsünde ve Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. 

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamada, sınava katılacak öğrencilerin en geç 31 Mayıs’a kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerektiği bildirildi.

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KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, YDÜ’de bulunan 19 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak. KKTC liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşlar da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak.

Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecek. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, YDÜ’nün tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecek.

Sınav başvurusu için KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 vesikalık fotoğrafla Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya Liselerde kurulacak olan kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 numaralı (dahili:5367-5774-5408) telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilecek.

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Kemal 2019-05-26 18:56:00

Sakın ama sakın bu okulu seçmeyin yalan dolan paradan almaktan başka bişey yapmıyorlar. yakındoğu pişmanlıktır. Ödemelerinizin tümünde net olarak ne kadar borcunuz kalmış yazılı belge isteyin.

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