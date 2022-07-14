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Yakıt aktarılıyor... Geminin kaptanından açıklama...

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıtı getiren ‘CANKA’ isimli geminin kaptanı Murat Salel, “Ekibimle birlikte zorlu bir görevi daha tamamladık... Ne demişler bilen yapar, bilmeyen bakar.” dedi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 09:22
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Yakıt aktarılıyor... Geminin kaptanından açıklama...
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Teknecik Elektrik Santrali’ne dün yaklaşık 13 bin ton yakıtı getiren ‘CANKA’ isimli geminin kaptanı Murat Salel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

“Günlerdir dillerde olan o meşhur gemimiz geldi” diyen Salel, yoğun ve yorucu bir çalışmanın ardından güvenli şekilde gemiyi bağladığını ve yakıt tahliyesinin başladığını kaydetti.

Salel, “Ekibimle birlikte zorlu bir görevi daha tamamladık... Ne demişler bilen yapar, bilmeyen bakar” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık yaptığı açıklamada, yakıtın güvenli bir şekilde tahliyesinin başladığını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 14.07.2022 09:26
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