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Yakıt alımı sorunu çözüldü!

Başbakan Ünal Üstel, Teknecik'e yakıt alımı konusunda TPİC'le anlaştıklarını, Perşembe günü bu anlaşmanın iki ülke arasında imzalanacağını kaydetti. 

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:25
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Yakıt alımı sorunu çözüldü!



-ÖZEL HABER

Başbakan Ünal Üstel, Teknecik'e yakıt alımı konusunda TPİC'le anlaştıklarını, Perşembe günü bu anlaşmanın iki ülke arasında imzalanacağını kaydetti. 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Üstel, hükümete geldiklerinden beridir, KIB-TEK'teki sorunlarla mücadele ettiklerini belirterek, yakıt alımı için ihaleye çıktıklarını, ihalenin bağlandığını, itirazla bunun iptal edildiğini belirtti. Bunun ardından en düşük ihaleyi veren firmalarla görüştüklerini ancak 'bu fiyata yakıt taşıyamayız' cevabı aldıklarını belirtti.

Bu noktada sorunu Türkiye ile çözdüklerini belirten Üstel, 'tüm yakıtı Türkiye'den TPİC şirketi getirecek. Nakliye ücreti ödemeyceğiz, sadece petrolün fiyatını borsası üzerinden ödeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

"Teknecik'te yakıt vardır" diyen Üstel, "devletten devlete alım vardır, taşıma ücreti yoktur, sadece petrolün parasının ödemesini gerçekleştireceğiz. Perşembe günü TPİC'le protokol imzalanıyor" dedi.

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