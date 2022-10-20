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Yakıt alımıyla ilgili karar Resmi Gazete’de...

Teknecik Elektrik Santralı’na 24 bin metrik ton yakın alınmasıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel tarafından dün açıklanan Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Ekim 2022 Perşembe 11:12
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Yakıt alımıyla ilgili karar Resmi Gazete’de...



Karara göre en düşük teklifi veren Hayati Özok'tan plats+ 13$ mton ücretle yakıt alınacak.

Kararda, Teknecik Elektrik Santralı’nda mevcut yakıt (fuel-oil) stokunun yaklaşık on gün için yeterli olacağı göz önünde bulundurularak ve yakın temin ihalelerinin sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, acil akaryakıt temini ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Daha önce Merkezi ihale Komisyonu’nun açtığı 269/2022 numaralı pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihalede en düşük teklifi veren 3 firmadan, 17 Ekim’de Kıb-Tek tarafından 24 bin mton'luk akaryakıt için istenen, kapalı zarf usulü ile alınan ve Tasdik Memuru Av. Gökçe Çelik huzurunda açılan tekliflere de yer verilen kararda teklifler şöyle açıklandı:

“1. Hayati Özok Plats+ 13$ mton, 2. Gulf Bunker Petrol San. Tic. Anonim Şti. Plats+30$ mton, 3. Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şti. Plats+80$ mton”

Bakanlar Kurulu, en düşük teklifi veren Hayati Özok'tan (Plats+13$ mton) 24 bin metrik ton akaryakıtın temin ve taşıma hizmeti alınmasına karar verdi.

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