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Yakıt alımlarıyla ilgili kararname yürürlükten kalktı

Yeni kararnameye, kurumun gerekli yakıtı temin etmiş olması gerekçe gösterildi.

07 Ağustos 2022 Pazar 10:43
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Yakıt alımlarıyla ilgili kararname yürürlükten kalktı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) akaryakıt alımlarında Kamu İhale Yasası kurallarının bir süre uygulanmaması için hazırlanan yasa gücünde kararname, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.

Yeni kararnameye, kurumun gerekli yakıtı temin etmiş olması gerekçe gösterildi.

Bakanlar Kurulu Anayasa’nın 112'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararnemenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onayladı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik KurumuYakıt
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