Yakıt alınamıyor, stok minimumun da altında

ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın “24 saatlik yakıtı kalan Teknecik Elektrik Santralinde üretim duruyor” ülkede haberi büyük yankı uyandırdı.

24 saat sonra ülkenin tamamına hiç bir koşulda enerji verilemeyecek.

12 bin ton akaryakıt sparişi veren Kıb-Tek için gemi Teknecik açıklarında bekletiliyor.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan açıklama yapıyor.

Gürcan 'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yakıt stoklara minimuma kadar geldi.

Döviz yükselmesi ve yakıt piyasasının yükselmesiyle yakıt stoğu minimumun da altında.

Yakıt aslında Cuma günü geldi. Cuma günü gelen yakıtın tahliyesi için Pazar günü tahlil sonuçları geldi ancak gemi yüzde yüz ödemesini almadan tahliyesini yapmıyor.

Firma ödemenin tamamen yapılmaması halinde tahliye yapılamayağını söyledi.

7 milyon 400 bin dolar ödememiz gerekir. Bizim 400 bin dolar nakitimiz birikti. Biz Maliye'den 7 milyon dolarla ilgili kredi kullanma talebi ettik. Bakanlıktan bize 15 gün opsiyon verildi. Ancak 15 gün içerisinde 7 milyon doların kapatılması mümkün görülmüyor. Bizim talebimiz kredinin 45 güne çıkarılması.Şu anda merkez bankasında bir toplantıya çağrıldık. Biz 1 aydır bu durumu herkese anlatmaya çalıyoruz.

Ciddi bir sıkıntı var. Bu gemi 12 günlük elektrik üretimini sağlar, eğer bu gemiyi alabilirsek.12 gün sonra yine aynı sıkıntılar olacak. Eğer bugün yaptığımız girişimler sonuç vermezse ülke elektriksiz kalacak. Artık Teknecikte dipten akaryakıt çekmeye başladık.

İŞTE ÖDEMESİ YAPILAMADIĞI İÇİN BEKLETİLEN O GEMİ: