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Yakıt değişim bedeli kaldırıldı

07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:59
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Yakıt değişim bedeli kaldırıldı

Ülkede tepkilere neden olan "Yakıt Değişim Bedeli" kaldırıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ödenen faturalarda ise gelecek ay mahsuplaşılacak...

Karar, şöyle duyuruldu:

Nisan 20222 ayı tüketimi için faturalarda tüm tarifelere uygulanmış olan Yakıt Değişim Değeri karşılığı, ücreti ve buna denk gelen KDV tutarı tüketicilerin tüketim bakiyesinden düşülür. 

Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, "çoklu tarifeye” geçilmesi için çalıştıklarını ve Mayıs ayını hedeflediklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 07.05.2022 10:08
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