Yakıt gemisi Teknecik'te... Avcıoğlu'ndan açıklama...

Geminin şamandraların kapasitesinin üzerinde olması sebebiyle, biri Girne diğeri Mağusa'dan gelecek iki adet de Römork görevlendirildiğini ve ekstradan 6 bin Dolar ödendiğini dile getiren Avcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"HÜKÜMET olduğunu iddia edenler "Sağlığımız ve Doğamızla" KUMAR OYNAMAYA devam ediyor!

İhalesiz, Doğrudan Alım ile alınan yakıtı taşıyan Can Ka isimli, Teknik Şartnameye uymayan gemi Teknecik açıklarına ulaştı.

Başbakan ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu şamandraların zapdedemediği gemiyi ısbaholarla tutmak üzere (!) Teknecik'te hazır bekliyorlar...

Geminin şamandraların kapasitesinin üzerinde olması sebebiyle, biri Girne diğeri Mağusa'dan gelecek iki adet de Römork görevlendirildi ve ekstradan 6,000$'da Yakıt Tedarik Eden Firma yerine, Kıb-Tek tarafından ödendi.

Hatırlatmak gerekirse;

⚠️ İhale Teknik Şartnamesine göre Yakıt Tedarik Edebilecek Gemi (Maksimum)

DWT: 14,400mton

✅️ İhaleli alım çerçevesinde Yakıt getiren Geminin;

DWT: 12,747mton

⛔️ İhalesiz alım çerçevesinde Yakıt getiren Geminin;

DWT: 37,582mton

➡️ Gelen Yakıt Tonajı: 15,263mton

Gelen Yakıt ihtiyacı 2 hafta karşılayabilecek.

15 gün sonra bu yakıt bittiğinde ne yapılacak?

15 günlük yakıt için alınan riskin farkında mısınız?

#Gudurular #Fail

Dead Weight Tonnage (DWT) Nedir?

Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlıktır."