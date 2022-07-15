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Yakıt tahliyesi tamamlandı!

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt tahliyesinin tamamlandığını açıkladı.

15 Temmuz 2022 Cuma 10:12
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Yakıt tahliyesi tamamlandı!
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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede büyük yankı uyandıran yakıt alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akyiğit, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan yakıt tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Yakıt aktarımı işlemini çok kısa süre sonra sona ereceğini ve öyle saatlerinde de “Can Ka” isimli geminin bölgeden ayrılacağını söyledi.

Gelen yakıtın ay sonuna kadar ülkeyi idare edebileceğini söyleyen Akyiğit, Bu ay içerinde ihale sürecinin tamamlanması ile sıkıntı yaşanmadan bu süreci atlatabileceklerini belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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