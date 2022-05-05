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Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

05 Mayıs 2022 Perşembe 10:43
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Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor!

ÖZEL HABER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Elektrik faturalarında yer alan “Yakıt değişim ücreti” hakkında konuşan Özersay, “ HP’nin enerji komitesi başkanı olan Yusuf Avcıoğlu çok detaylı bir inceleme yaptı. Açıkça adil olmayan ve hukuk dışı olan zammı gizlemek için bir formül olarak tanımladı yakıt değişim ücretini. Bayram boyunca da vatandaşlardan tepki geldi. Kurumdan yapılan açıklamada da “Bunu yapmaya mecburuz” açıklaması yapıldı. İnsanlara bu bedeli ödetmeye hakları yoktur. Dar gelirli vatandaşı da koruyacak bir tarife ayarlama yapılması gerekirdi. Bu uygulama hukuka uygun değildir, keyfidir. Kurumu kurtaracağız diye insanların evinde geçim sıkıntısı yaratamazsınız. Bir an önce bu uygulamanın sonlandırılması gerekir. Bu konuyu mahkemeye taşıyacağız. Yasadışı olan bu uygulama idare mahkemesine gidecek ve oradan da dönecektir” dedi.

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