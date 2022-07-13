Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Yakıt yüklü gemi geldi; Başbakan bölgeye gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik Santrali’nde yaşanan yakıt sorunu bugün bitiyor.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29
0 Okunma
Yakıt yüklü gemi geldi; Başbakan bölgeye gidiyor
banner48

16 bin ton yakıt taşıyan gemi şu sıralarda limana giriş yapıyor.

Limanın 14 bin tonluk gemilere göre olması, yanaşan geminin ise 30 bin ton kapasitede olması nedeniyle bölgede adeta alarma geçildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, Sivil Savunma’nın bölgede olduğu biliniyor.

İskele’nin yükü taşımaması endişesi nedeniyle römorklarla tedbir alındı.

Öte yandan herhangi bir sızıntı olması durumunda ise yakıt boşaltma işlemi durdurulacak.

Başbakan Ünal Üstel de bu kritik transferi yerinde takip ediyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun da bölgede olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere depolarda sadece 3 günlük yakıt kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, anma töreninde konuştu!
Tatar, anma töreninde konuştu!
KIB-TEK'ten önemli duyuru!
KIB-TEK'ten önemli duyuru!
Özgün Atakan adına anı turnuvası düzenleniyor!
Özgün Atakan adına anı turnuvası düzenleniyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim