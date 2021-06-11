Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ihale, 24 Haziran 2021’ye ertelendi. Göker, ihaleye katılan kişilerle görüştüğünü belirterek, bir uzatma talebinde bulunmadıklarını açıkladı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından gönderilen yazıya dikkat çeken Göker, “Evrakta, görülen lüzum üzerine idari şartnamenin rafineri ve geminin opsiyon belgelerinin ihale dosyası ile birlikte sunulmasının zorunlu olduğu, ihaleyi kazanan firmanın yakıt alımı ve taşınması hususunda yapacağı nihai anlaşmaların tamamlandığı, bu anlaşmaların idareye verileceği belirtiliyor” dedi.

“ARIKLI’NIN TAKIMI KÜME DÜŞTÜ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın takımının küme düştüğünü, kendisini yanlış bilgilendirdiklerini dile getiren Göker, “Bahsedilen 38.80 dolar, 2019 yılında çıkılan ihaledeki rakamdı. Akdeniz bölgesi içindeki navlun değerlerine denk gelen rakamdı. Ancak bu rakam 2019 yılında kaldı. Bu rakamı tekrar telafüz etmenin nedeni nedir? Biz teklif attığımızda 28 dolar rayiç bedeli ve 34 dolara Kıb-Tek’in TPIC’ten aldığı yakıt vardı” ifadelerin kullandı.

İhaleye 1.52 dolar daha ucuz şekilde resmi teklif verdiğini kaydeden Göker, verdiği teklifte 4 günlük demuraj bedeli olduğunu ve 2.5 milyon dolarlık teminat mektubu olduğunu söyledi; “Ben ihaleye 32.48 dolar teklif attım. Fakat yakıt alınan TPIC şirketi hiçbir şekilde teminat mektubu vermeden, demuraj hesabı yapmadan, direk tahliyesini gerçekleştirdi. 32.48 dolardan teklif atarken, türlü riskler almış oldum. TPIC firmasının ise hiç başı ağrımadı, altın tepside yakıt için 34 dolara sunuldu” diyerek, 1.52 doların ve yakıtın pahalıya alınmasının hesabını kimin soracağını sordu.

“TPIC’TEN PAHALIYA ALINAN YAKITIN HESABINI KİM SORACAK?”

“TPIC’ten yakıtın pahalıya alınmasının hesabını kim soracak?” sözlerini yineleyen Göker, sözlerine şöyle devam etti:

“Yakıt alırken tankların içindeki su miktarı neydi? Analizlerle sabitlenmiş olan 50 tona yakın su vardı. Bu suyun parası 22 bin dolar ederdi. 34 dolara yakıt aldım diye alkış yaparken, bir bakıyorsunuz aslında 38 dolara almışsınız ama farkında değilsiniz. Yakıt tanklarına su koymuşsunuz. O su jeneratörlere gittiğinde ne olacak? Arıza çıkınca bedeli kim ödeyecek?”

“TPIC HER ZAMAN YÜKSEK FİYATLAR VERMİŞTİ, BUGÜN NE OLDU DA ‘DÜŞÜK RAKAMLAR VERİYOR’ DENİYOR”

TPIC firmasının araştırılmasını talep eden Göker, söz konusu şirketin 2019 yılına kadar ihalelere katıldığını ve her zaman yüksek fiyatlar verdiğini anımsatarak, “Bugün ne oldu da TPIC uygun rakamlar veriyor deniyor” diye sordu.

TPIC’in yakıt alımı için hazır olduğunu ve 36 bin ton yakıtın tanklarında bekletildiğini daha önce de ifade ettiğini hatırlatan Göker, Bakan Arıklı’nın katıldığı bir programda, 36 bin ton acil yakıt alınması gerektiğini ağzından kaçırdığını söyledi. Kimsenin talebi olmadan ihalenin uzatıldığını vurgulayan Göker, “Bu ihaleye Aralık ayından beri hazırlanıyorum. Şartname alıyorum. Teminat mektubu alıyorum. 100 bin TL’ye yakın masraf yaptım. Bunu kimden talep edeyim?” diye konuştu.

Göker, TPIC ile Kıb-Tek’in yapacağı anlaşmadaki fiyatın altında Kıb-Tek’e yakıt teslim etmeye hazır olduğunu söyleyerek, ‘hodri meydan’ dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI