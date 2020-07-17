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Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak

Girne'de merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adının verileceği okul tamamlandı ve eğitime hazır hale geldi.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:57
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Yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak

Püsküllü bölgesinde yer alan “Mustafa Çağatay İlkokulu”, önümüzdeki eğitim yılında öğrenci kabul edecek.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Saner Manavoğlu ve HP Girne Milletvekili, aynı zamanda merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın oğlu olan  Erek Çağatay, bugün, tamamlanan okul binasını ziyaret etti.

Okul projesini tamamlayan Cysings Constructions Ltd'in direktörleri Derviş Tandoğan ile Emrah Çakır, okulda incelemeler yapan heyete bilgi verdi ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamayacak bir yapı ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.  

Okul binasının eğitim yılı başlamadan tamamlanmasından memnuniyet duyan heyet, okul inşasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve Merhum Başbakan Mustafa Çağatay'ın adının yaşatılacağı güzel bir proje ortaya çıktığını belirtti.

BAYBARS: ÇOCUKLARIN ÇAĞDAŞ BİNALARDA EĞİTİM GÖRMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Ziyarette konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Girne'de yeni okul binasının tamamlanmış olmasının kendilerini memnun ettiği belirtti.

Baybars, geleceğin mimarı olacak çocukların daha iyi eğitim alabilecekleri çağdaş binalarda öğrenim görmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Baybars, bugünün değil yarınları kurtaracak bir sistem için uğraş verdiklerini dile getirdi ve hedeflerinin eğitimiyle sağlığıyla ve ulaşımıyla daha planlı ve daha çağdaş bir ülke yaratmak olduğunu dile getirdi.

YAKLAŞIK 350 ÖĞRENCİYE EĞİTİM YUVASI OLACAK

2450 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 4400 metrekare alana sahip olan okul binası, ülkenin en modern ilkokulu olma özelliğini taşıyor.

12 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon, gelişim atölyesi, tören alanı, basketbol sahası, otopark ve oyun gruplarının yer aldığı ilkokul binası, yaklaşık 350 öğrenciye eğitim yuvası olacak.

Anahtar Kelimeler:
OkulöğrenciMustafa Çağatay
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