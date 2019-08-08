Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü kaplumbağaların, Kuzey Kıbrıs’taki yumurtlama alanlarından olan Alagadi Sahillerinde, yumurtalarından çıkan yaklaşık 70 kaplumbağa yavrusu dün akşam , mavi yuvalarına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde, dün akşam Alagadi Sahilinde düzenlenen etkinlikte,yaklaşık 70 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Erişmen,Bakanlık Müdürü Salih Canseç, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan,Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in de katıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi göstedi.

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti üyesi –Kaplumbağaları Koruma Projesi sorumlularından Damla Beton, Kuzey Kıbrıs Turkcell , Exeter Üniveristesi, Çevre Koruma Dairesi ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde yürütülen , deniz kaplumbağalarını koruma projesi hakkında bilgi vererek,yapılan çalışmalarla ,her yıl vatandaşlarda kaplumbağalar ve çevre konusunda duyarlılıkla yavru kaplumbağa sayısının artmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, ise,bu yıl adada 20’inci yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, bu süreçte teknoloji ve iletişim konusunda liderlik yapmak yanında, birçok sosyal sorumluluk projesine, sosyal kültürel projeye katkı koyarak öncülük ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, kuruluşlarından 2-3 yıl sonra cemiyetin kaplumbağaları koruma projesine destek vermeye başladıklarını anlatan Maden, Kaplumbağaların ve koruma projesinin, , KKTC’nin dünyada bilinirliğinin arttırılmasına önemli katkı sağlayabileceğini söyledi.

Alagadi sahilinin kaplumbağaların KKTC’deki en önemli yumurtlama ve üreme alanlarından biri olduğunu anımsatan Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, toplumsal farkındalığın , artırılmasına da katkı sağlayacak bu gibi sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının korunması için, dünya genelinde birçok çalışma yapıldığını belirterek, kaplumbağaların yumurtlamak ve üremek için KKTC sahillerini seçmesinin önemine işaret etti.

Kaplumbağaların KKTC’de yumurtlama alanlarının olmasının , turistik tanıtım açısından bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, bu amaçla bir kaplumbağa festivali düzenlenebileceğini dile getirdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Erişmen ise, Kuzey Kıbrıs Turkcell , Exeter Üniveristesi, bakanlığa bağlı çevre Koruma Dairesi ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğinde yürütülen Kaplumbağaları Koruma Projesinin önemine vurgu yaparak, projenin yürütülmesine kaktı koyan tüm paydaşları , çevre ve canlı yaşamının korunmasına yönelik böyle örnek bir işbirliğine imza atmaları nedeniyle kutladı.

Konuşmaların ardından, Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü 70 kaplumbağa yavrusu , gün batımıyla birlikte , denize bırakıldı..

Etkinliğe bu yıl vatandaşlar özellikle de çocuklar büyük ilgi gösterdi.