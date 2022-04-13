Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Yaktığı ateş kümese sıçradı!

Dikmen'de çıkan yangında tavuklar telef oldu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 12:18
231 Okunma
Yaktığı ateş kümese sıçradı!

Konuyla ilgili polis açıklaması şu şekilde:

12.04.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de Koççat Sokak üzerinde, F.K. (E-50) , ikametgâhının bahçesi içerisinde yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yakmış olduğu ateşin rüzgarın etkisiyle tavuk kümesine sirayet etmesi sonucu, kümes ve içerisindeki 4 adet tavuk yanarak telef olmuştur. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Protokolün içeriği bizimle paylaşılmadı”
Erhürman: “Protokolün içeriği bizimle paylaşılmadı”
Başbakan'dan açıklama...
Başbakan'dan açıklama...
Akçay Muhtarlığı: YOK OLUYORUZ…
Akçay Muhtarlığı: YOK OLUYORUZ…










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim