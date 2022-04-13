Yaktığı ateş kümese sıçradı!

Konuyla ilgili polis açıklaması şu şekilde:

12.04.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de Koççat Sokak üzerinde, F.K. (E-50) , ikametgâhının bahçesi içerisinde yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yakmış olduğu ateşin rüzgarın etkisiyle tavuk kümesine sirayet etmesi sonucu, kümes ve içerisindeki 4 adet tavuk yanarak telef olmuştur. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.