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“Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesinin gerekliliğine işaret ettiği açıklamasına yönelik gelen iddialara yanıt vererek, "Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız” dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:21
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“Yalan ve iftiranızda boğulacaksınız”
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İŞTE ARIKLI'NIN AÇIKLAMASI:

YALAN VE İFTİRALARINIZDA BOĞULACAKSINIZ...

Son bir kaç aydır ülkeye Akaryakıt ve Gaz ithal eden tedarikçi 2 firma ile adeta kavga ediyoruz...

Ülkenin en önemli mal ihtiyacı olan yakıt ve gaz konusunda 2 firmaya teslim olmak Devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz.

Bu düşünce ile dün Vadilide verdiğim bir demeçte; "Gerekli rekabet ortamının oluşabilmesi için ya piyasaya yeni tedarikçi firmaların girmesini sağlayacağız ya da Devlet olarak bir şirket kurarak piyasayı kontrol altında tutacağız" dedim.

Bu sözüm bugün bir İnternet gazetesinde;"Bu firma Falyalının firması mi?" diye imalı bir şekilde yansıtıldı.

Yetmedi Lefkoşa Belediye Başkanı da benzer mahiyet de bir açıklama yaptı.

Bu sabah araştırdım. Halil Falyalının böyle bir  şirketi ve müracaatı varmış. Ama bu müracaatı 2010 yılında yapmış. 2014 yılında da gerekli izinleri almış. Ama aradan 7 sene geçmesine rağmen bu şirket faaliyete geçmemiş. 

Biz bir değil bir kaç firmanın piyasaya girmesinden bahsediyoruz. 

 Bu hafta yeni müracaatları kabul etmeye başlayacağız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıMehmet Harmancı
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