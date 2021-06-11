Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

''Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon''

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon”

11 Haziran 2021 Cuma 16:09
68 Okunma
''Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon''

Cumhurbaşkanlığı, “Cumhurbaşkanlığı seçimini egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kazanmasını hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları yalana ve iftiraya dayalı operasyonlar sürdürürken, bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi” açıklaması yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarını değerlendirerek, “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon” ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

 “Seçimlerde Mustafa Akıncı’ya destek veren ve kim oldukları bilinen küçük bir marjinal grup tarafından hazırlanan sözde raporda, ‘Türkiye’nin ve MİT’in seçimlere müdahale ettiği’ yalanı ileri sürülürken, bu sözde raporda hayali ve uydurma iddialar yer almaktadır. Bunun yanı sıra bu sözde raporun eş zamanlı olarak FETÖ sempatizanlarının yönetiminde bulunan ve Avrupa’da faaliyet gösteren haber sitelerinde de yer alması oldukça dikkat çekicidir.  Merkezi Atina’da bulunan AHVAL TV ile Almanya’da bazı çevrelerle ilişki içinde olan DW Türkçe haber sitesi tarafından da bunların servis edilmesi dikkat çekici bir diğer konudur. 

Siyasete atıldığı ilk günden bu yana sürekli halde halkın içerisinde olan, halkla bütünleşen ve halkın sevgisi ile güvenini kazanan Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın seçilmesini hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları, halkın iradesine büyük bir saygısızlık gösterirken, siyasi ahlaksızlık batağında çırpınmaktadırlar. 

Belirlenen strateji doğrultusunda “seçimlere müdahale edildi, baskı yapıldı, Cumhurbaşkanı Tatar seçilmedi, atandı” yalanları ile Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Tatar uluslararası alanda ve müzakere masalarında zor durumda bırakılmak istenirken, bu yalanlar ve iftiralarla dış güçler ile Rum-Yunan ikilisinin değirmenine su taşınmaktadır.

Spekülatif ve karalayıcı söylemlerle ülkenin kurumlarını itibarsızlaştırmak yerine ülkemizin hak ettiği şekilde, sorunlarını aşarak, kalkınarak, çatışma kültürüyle değil, hoşgörü ve iş birliğiyle ilerlemesi Cumhurbaşkanımızın en birincil önceliğidir.

Bu çirkin operasyonları yürütenlerin kimler olduğunun farkında ve bilincinde olan halkımız, bunları seçimde sandığa gömdüğü gibi, tarihin çöplüğüne de atacaktır.” 

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunalı: Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var
Tunalı: Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var
Sera Fırtına Zararı Ödendi
Sera Fırtına Zararı Ödendi
Tatar: Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır
Tatar: Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim