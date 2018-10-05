Yalçın, 5 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de 24 Eylül tarihinde Bektaş Market’e ait aracın soyulmasıyla ilgili olarak dün tutuklanan , sözkonusu markette kasap olarak çalışan Şemsettin Yalçın,1 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Metin Düzener, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Şemsettin Yalçın’ın Girne’de, 24 Eylül tarihinde meydana gelen , soygun, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kasti hasar, tecavüzi alet taşıma meselesiyle ilgili olarak tutuklandığını anımsatarak, 1 günlük tutukluluk süresince, 8 kişiden ifade alındığını birçok kamera kaydının incelendiğini belirtti.

Bektaş, marketin kendi kameralarında yapılan incelemede, zanlı Şemsettin Yalçın’ın, olay günü , Bektaş markete ait, NC 914 plakalı aracı kullanan müşteki Mehmet Ali Güngörmüş ile yola çıkmadan önce 3 dakika ayak üstü görüştüğünün ve müştekinin çıkmasının ardından da bir telefon görüşmesi yaptığının görüldüğünü kaydetti.

Yapılan araştırma sonucu , zanlı Şemsettin Yalçın’ın , telefon görüşmesini, polisin meseleyle bağlantılı olarak hala aradığı bir şahısla yaptığının belirlendiğini aktaran tahkikat sorumlusu, zanlının, olay günü yaptığı diğer görüşmelerle ilgili telefon kayıtlarını sildiğinin de tespit edildiğini ifade etti.

Zanlı Şemsettin Yalçın’ın da, olayla ilgili olarak önceden tutuklanan diğer zanlıların da, aranan şahısla temasının olduğunun da belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, zanlı Şemsettin Yalçın’ın telefonunun data incelemesi ve silinen kayıtların geri getirilmesi için da çalışma yapılacağını söyledi.

Yapılan araştırma sonucu, zanlı Şemsettin Yalçın’ın, birçok borcu bulunduğunu ve 15 bin türk liralık bu borcunun, soygundan önce kapatıldığının belirlendiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini aranan şahıs ve emareler olduğunu söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini kaydeden tahkikat sorumlusu, tahkikatın selameti için zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılması emrini verdi.

Öte yandan meseleyle bağlantılı olarak önceden tutuklu bulunan Serkan Bilir de, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Meseleyle ilgili tahkikatın tamamlanması nedeniyle, zanlı Serkan Bilir’in, hakkında görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, 3 ayı geçmemek kaydıyla, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi emri verildi.

BRT