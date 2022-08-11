Yalınkaya: Artık durmak yok

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Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Meclis önünde Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuştu...

Yalınkaya, mücadelenin başladığını söyledi.

"Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz" diyen Yalınkaya, oldukça öfkeliydi...

Belediyeler Reformu Yasası'nı bu haliyle kabul etmeyeceklerini vurgulayan Yalınkaya, 28 belediyede süresiz grevin an itibariyle başladığını duyurdu.

Yalınkaya, tüm belediyelerin de iş araçlarıyla beraber bölgelerinden yola çıktığını belirterek, sabahın ilk ışıklarına kadar hepsinin yerlerinde olacağını ve Lefkoşa'nın kilitleneceğini söyledi.