Yalınkaya: "Bunu asla kabul edemeyiz"

Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Defin İşleri personeli Sait Asi, dün öğle saatlerinde görevi başında olduğu sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in şoförü tarafından, üstelik de Bakan Saner’in gözleri önünde darp edildi.

Olayın yaşandığı sırada LTB Defin İşleri Şubesi’nin güvenlik kameraları da kayıttaydı, yaşananlar kamera kayıtlarına an ve an yansıdı.

LTB Defin İşleri personeli Sait Asi, olayın akabinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek bakan şoförü hakkında şikayetçi oldu, ardından darp raporu almak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

LTB personelinin görevi başında ve “sadece görevini yaptığı için” darp edilmesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yönetimi ve Asi’nin çalışma arkadaşları tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.

Asi: Ben görevimi yaptım

sait-asiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in şoförü tarafından, görev başında darp edilen LTB personeli Sait Asi, yaşananları Havadis okurları için anlattı.

Asi, “Sayın Bakanın şoförü kullanımındaki aracı cenaze araçlarının park yerine park etmek istediği sırada kendisine oranın cenaze araçlarının park yeri olduğunu belirttim ve aracını daha ileriye park etmesini rica ettim. Bir anda sinirlendi, küfür ederek yaklaştı ve bana yumruk attı. Herhangi bir saygısızlığım veya üslubumda kabul edilmez bir tavır yoktu. Ne olduğunu bile anlamadım. Hala şaşkınım” diye konuştu.

Olayın an ve an Defin İşleri’nin güvenlik kameralarına yansıdığını belirten Sait Asi, kendisini darp eden kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğunu ve bu hususta asla geri adım atmayacağını söyledi.

Harmancı: Voyvodalığınıza geçit vermeyeceğiz

HarmancıLefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye personelinin darp edilmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yaşananları affetmeyeceklerini kaydeden Harmancı, şu ifadelere yer verdi: “Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün yaşananları affetmeyeceğiz. Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şoförü tarafından darp edilmiştir. Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Sn. Saner’in şoförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atmıştır. Kamera kayıtları vardır. Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığınıza geçit vermeyeceğiz.”

Yalınkaya: Bunu asla kabul edemeyiz

BES Başkanı Mustafa YalınkayaBelediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB çalışanının görevi başındayken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın şoförü tarafından darp edildiğini ve olayın güvenlik kameralarına yansıdığını belirtti.

Yalınkaya, olayın polise intikal ettiğini ancak olayın bir de yargı ayağının bulunduğunu ve bu noktada BES’in olayın sonuna kadar takipçisi olacağını kaydetti.

Mustafa Yalınkaya , “LTB çalışanı bir emekçimizin Çalışma Bakanı’nın şoförü tarafından ve Çalışma Bakanı’nın da orada olduğu bir esnada darp edildiğini öğrendik, olay Defin İşleri’nin güvenlik kameralarına yansıdı, görüntüleri ben de izledim. Biz asla bu olayı kabul etmiyoruz ve bu olayın asla peşini bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız. Emekçiler yalnız değildir. Emekçilerin arkasında sendikaları vardır. Olay polise intikal etmiştir ancak bunun yargı ayağı da vardır. Biz gerekirse avukatımız ve tüm çalışan arkadaşımız ile birlikte emekçimizin arkasındayız. Herkes haddini bilecek. Voyvodalık kabul edilmez. ” dedi.

“Saner’den beklemezdik”

Mustafa Yalınkaya, yaşanan olayın yanı sıra bu olay karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in tavrını da eleştirdi.

Yalınkaya “Çalışma Bakanı’nın şoförü bir emekçiyi darp ediyorsa ülkenin gelmiş olduğu noktayı anlatacak, yorumlayacak kelime bulamıyorum. Bu olaydan sonra bizim nazarımızda artık bu bakanlığın nazara dikkate alınacak bir yanı yoktur. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ben Sayın Saner’den ilgili personeli hakkında derhal soruşturma başlatmasını, hatta polise kendisinin gidip personelini şikayet etmesini, LTB Başkanına gitmesini, LTB personeli darp edilen arkadaşımız ile iletişim kurmasını, BES ile iletişim kurmasını ve ilgili kişinin hukuk çerçevesinde yargılanması için de öncülük etmesini beklerdim. Sayın bakanın bu halktan, emekçilerden özür dilemesi ve derhal o makamı bırakması gerekmektedir” dedi.

Aybar: Şoförü darp etti bakan seyretti

LTB Defin İşleri Sorumlusu Hasan Aybar (1)LTB Defin İşleri Sorumlusu Hasan Aybar, Sait Asi’nin darp edilmesi olayının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in gözü önünde yaşandığını ve Saner’in olaya herhangi bir müdahalede bulunmadığı gibi kendilerini muhatap bile almadığını ifade etti.

Aybar, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olayın yaşandığı yer Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Defin İşleri’nin önündeki cenaze araçlarının park yeridir. Söz konusu alanda cenaze araçları dışında bir araç park edemez. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Sayın Hamza Ersan Saner bugün bakanlığa ait olan PR513 plakalı araç ile Lefkoşa Kabristanlığı’na geldi. Şoförü, aracı cenaze araçlarının park yerine park etmek istediği sırada arkadaşımız Sait Asi, oraya park etmemesi hususunda uyardı. Bu görevi de kendisine ben verdim. Şoför kapıyı açar açmaz, ‘Senin ağzını burnunu kırarım’ diye arabadan indi ve Asi’ye yumruk attı. Bu sırada Bakan Saner de oradaydı. Bakan yüzüme baktı ve hiçbir şey söylemedi. Bir bakan olarak hiçbirimizi muhatap almadı. Olayı seyretti. Bindiler arabaya ve gittiler”