Yalınkaya'dan Yeşilırmak'a: Faşistsin!

ÖZEL HABER

"Emrah Yeşilırmak aslında bir tetikçidir" diyen Yalınkaya, Yeşilırmak için 'faşisttir' dedi.

Yeşilırmak'ın önce Yeni Erenköy'e belediye Başkanı olarak seçtirildiğini ardından da milletvekili olduğunu dile getiren Yalınkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Yeşilırmak'a dün sosyal medya hesabımdan da yazdım. Yüreği ve cesareti varsa buyursun herhangi bir kanalda Yeni Erenköy'ün geçmişini, bugününü, tasarıları ve halkın beklentilerini konuşalım. Buyursun gelsin. Ben sizler aracılığıyla Emrah beye bunları söylerim. Kendisi tehlikeli bir faşisttir"