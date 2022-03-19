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Yalınkaya: Gerekçeler yerine getirilmezse, belediyelerde greve gidilecek

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, ‘belediyeler reformu’ kapsamında yaşanan tartışmalar sonrasında, Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı grevine gideceklerini açıkladı.

19 Mart 2022 Cumartesi 22:17
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Yalınkaya: Gerekçeler yerine getirilmezse, belediyelerde greve gidilecek
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, kişisel sosyal medya hesabından ‘belediyeler reformu’ ile ilgili açıklama yaptı.

Yalınkaya açıklamasında hükümetten beklediği talepleri sıraladı ve Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı grevine gideceklerini, bu gerekçelerin yerine getirilmemesi halinde ise belediyelerde süresiz greve gidileceğini belirtti.

Yalınkaya’nın talepleri şu şekilde:

“1-Belediyeler yasası derhal geçecek

2-Reform yasası derhal geri çekilecek

3-Tüm siyasi partilerin konsensüsü sağlanırsa seçimler en çok iki yıl ötelenip reform bilimsel emekçi hakları da korunarak birleştirme gerçekleşecek

4-Devlet 2022 cari yıl için tadil ettiği bütçesi oranında belediyelere katkı payını ayıracak.”

Anahtar Kelimeler:
BES Başkanı Mustafa YalınkayaBelediyeler Reformu
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