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Yalkut: “Belediyeyi ayağa kaldırmakta kararlıyız”

Yalkut, Yenierenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını belirterek, “Çalışanlarla, bölge halkıyla, ilgili sendikayla ve ekibimizle birlikte el ele vererek belediyeyi tekrardan yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:14
Yalkut: “Belediyeyi ayağa kaldırmakta kararlıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yenierenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yenierenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını belirterek, “Çalışanlarla, bölge halkıyla, ilgili sendikayla ve ekibimizle birlikte el ele vererek belediyeyi tekrardan yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. 

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Yalkut, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, parti Genel Sekreteri Cemal Varoğlu ve bazı parti meclisi üyelerinin katılımıyla Yenierenköy bölgesinde vatandaşlarla buluştu, plan ve projelerini içeren seçim broşürünü dağıttı. 
İçine düşürüldüğü durum nedeniyle belediyenin iş yapamaz duruma geldiğini söyleyenYalkut, halkın hak ettiği hizmeti alamamasının kabul edilemez olduğunu, Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yenierenköy’dekötü gidişi değiştirecek potansiyelin olduğunu kaydetti. 

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enierenköy'de yeni bir başlangıç için yola çıktıklarını ifade eden Yalkut, 25 Haziran sabahından itibaren, 'Ekonomi', 'Belediye Çalışanları ve Aileleri', 'Bölge halkı', 'Üretim ve Pazarlama', 'Kooperatifçilik', 'Ekoloji', 'Turizm', 'Bölge Gençliği ve Özel Gereksinimli Bireyler', 'Kadınlarımız', 'İnsan Hakları', 'Demokrasi ve Katılımcılık', 'Teknoloji ve Sosyal Medya' başlıklarında oluşturdukları yol haritalarını adım adım uygulamaya koyacaklarını ekledi.

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