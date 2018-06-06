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Yalkut BES’i ziyaret etti

TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Belediye Emekçileri Sendikasını ziyaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:29
Yalkut BES’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tandoğan Yalkut, BES yetkilileri ile yaptığı görüşmede, geçmiş dönemlerin hatalı karar ve uygulamaları sonucunda çıkmaza sürüklenen Yeni Erenköy Belediyesi'ni yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yalkut, "Yeni Erenköy Belediyesi'ni ayağa kaldıracak plan ve projeler üzerinde ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. Yeni Erenköy'de yeni bir başlangıç yapmakta kararlıyız" dedi. 
 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 13:32
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