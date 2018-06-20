Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94270
ALTIN
194.360
DOLAR
4.7450
STERLİN
6.2571
EURO
5.4926
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
banner34

Yalkut: "Yeni Erenköy'ün kurtuluşu için sayılı günler kaldı"

Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:31
Yalkut: "Yeni Erenköy'ün kurtuluşu için sayılı günler kaldı"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı. 

Ortaya koydukları vizyon ve programın birçok kişi ve kurum tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan birliktelik ve sinerjinin Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açılacağının göstergesi olduğunu belirten Yalkut, "Yeni Erenköy ve bölgesinin kurtuluşu için artık sayılı günler kaldı" dedi. 

banner39
TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ederek, Yeni Erenköy Belediyesi'nin ayağa kalmasını ve bölgenin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak Kalkındırma Programını Genel Koordinatör Hürrem Tulga başkanlığındaki oda heyeti ile paylaştı. Yalkut ayrıca Ekonomik Kalkındırma Modelinin temelini oluşturan üretim başlığının hayat bulması adına KTEZO bünyesinde bulunan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret ederek, okul Öğretmenleri ile birlikte oluşturulan çalıştaya katıldı. 

KTEZO'nın misyonu ile kendilerinin hazırladığı Yeni Erenköy bölgesini Kalkındırma Programının ruhunun birebir örtüştüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalkut, "Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yeni Erenköy ve bölgesinin sahip olduğu potansiyel yıllarca başka amaçlar için

kullanılmış, sonunda da hem belediye kapanma noktasına gelmiş, hem de halkımız mağdur edilmiştir. Bizler, ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte bu kötü gidişe son vererek, Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Bican: "Çocuklarımız için hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız"
Osman Bican: "Çocuklarımız için hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız"
Gönyeli yüksek hizmet kalitesi için net!
Gönyeli yüksek hizmet kalitesi için net!
DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı
DAÜ doktora ve yüksek lisans öğrencileri diplomalarını aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim