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Yanardağ çevresindeki adalara erken uyarı sistemi

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:11
Yanardağ çevresindeki adalara erken uyarı sistemi

Endonezya’da tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı’nın çevresindeki adalara tsunami alarmı için erken uyarı sistemi yerleştirildi.

Bölgede yüksek dalgalar oluştuğunda erken uyarı sisteminin alarm durumuna geçeceği belirtilen haberde, uyarı sirenlerinin çalmasıyla acil müdahale ve halkı güvenli bölgeye tahliye çalışmasıyla can kayıplarının en aza indirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

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Pasifik Tsunami Merkezi ise, deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da yaptığı açıklamada, bölgeden edindikleri son bilgilere göre, tsunamide ölü sayısının 426, kayıp kişi sayısının 23 ve yaralı sayısının 7 bin 202 olduğunu aktardı.

Ölü sayısının daha önce 430 olarak açıklandığını hatırlatan Nugroho, bazı isimlerin mükerrer yazılmasından kaynaklı hataların düzeltilerek bu listenin güncellendiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca, tsunaminin etkili olduğu Banten ve Lampung bölgelerinde afetzedelere yardım ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında da geçici süreyle acil durum ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yanardağ
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