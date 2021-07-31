Yangın Bölgesine Havadan İnceleme

Karşıyaka köyünün güney batı kısmındaki ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yangın bölgesini helikopterle havadan inceliyor.

Bu arada, Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, yangin nedeniyle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin hızla çalışmalarına başladığı belirtildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplanan Komitede yapılacak değerlendirme sonrasında çalışmalar kararlaştırılacak.

