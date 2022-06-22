Yangın hala söndürülemedi

Yangının çıkmasında ihmali görülen kepçe operatörü A.Ş ve kepçe sahibi H.K polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 22.06.22 tarihinde “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet vermek” suçlamasıyla öğle saatlerinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Tevfik Çavuş’ u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 21.06.22 tarihinde saat 13.00 – 14.00 saatleri arasında, Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında bulunan ormanlık alan içerisinde zanlı 1’in, zanlı 2’ye ait orman evi yakınında yine zanlı 2’ ye ait kayıtsız, plakasız bir kepçe ile orman evinin yollarını temizledikten sonra bahse konu kepçeyi yol içerisinde park ettiğini, yeterli emniyet tedbirini almaması sonucu kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Çıkan yangının rüzgârın etkisiyle yol kenarından ormana sirayet ettikten sonra geniş bir alana yayıldığını belirten tanık, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre yaklaşık 1000 dönüm orman alanı ile zanlı 1’in kullandığı kepçenin tamamen yandığını söyledi.

Yangının rüzgârın etkisiyle civar köylere doğru ilerlediğini, Mersinlik köyünün boşaltılacağı ile ilgili bilgiler alındığına değinen tanık, yangın yeri yakınlarındaki ağılların da boşaltıldığını belirtti.

Zanlı 1’in yangınla ilgili polise bir ifade verdiğini, henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını, orman evindeki kameraların faal olduğunu, birtakım verilerin kendilerine ulaştığını ve incelemelerin başlatıldığına dair mahkemeye bilgi aktaran tanık, yangına sebebiyet veren kepçenin kayıtsız olması nedeniyle son muayene edilmiş olduğu tarih itibarıyla elektrik aksamlarıyla ilgili detaylı inceleme yapılarak eğer bir arızası varsa ne yapıldığı konusunda araştırma yapılacağına ve iş güvenliği açısından iş esnasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı yönünde inceleme yapılacağına dikkat çeken tanık, tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.