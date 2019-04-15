Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamı kura çekimi yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, bu yıl Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri istihdamını noter eşliğindeki kura çekimiyle belirledi.

Daireden yapılan açıklamaya göre kura çekimi Orman Dairesi Müdürlüğü’nde yer aldı. Hükümetin aldığı kura çekimi kararıyla 125 kişi Yangın Hazır Kuvvet ekibinde istihdam ediliyor.

Bu yılki 125 kişilik münhal için 237 kişi başvurmuştu.

25 AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ, 100 KULE GÖZCÜSÜ VEYA YANGIN İŞÇİSİ

Orman Dairesi Müdürlüğü, geçmiş yıllarda ağır vasıta şoförlüğü yapmış, orman yollarını ve arazilerini bilen 25 kişinin, bu yıl ağır vasıta şoförü olarak istihdam edilmesi kararını aldı.

100 kişi ise gerek kule gözcüsü gerekse yangın işçisi olarak bölgelerdeki başvurulara göre kura çekimi ile istihdam ediliyor.

Kura çekimi sonucu istihdamlar bölgelere göre şu şekilde belirlendi:

“1 Yalçın Tahsinsoy Boğazköy-Dikmen Lefkoşa

2 Mithat Uğur Nazlı Lefkoşa Lefkoşa

3 Mehmet Yılmaz Alaniçi Lefkoşa

4 Orhan Koloğlu: Değirmenlik Lefkoşa

5 İzzet Şerifoğlu Kozan-Girne Lefkoşa

6 Nusret Korgan Gönyeli Lefkoşa

7 Hasan Mercan Meriç-Lefkoşa Lefkoşa

8 Mehmet Oğul KüçükKaymaklı Lefkoşa

9 Quassem Shurrab Alayköy Lefkoşa

10 Neşet Demirel inönü Lefkoşa



1 Kemal Gürpınar Karşıyaka GİRNE

2 Halil İbrahim Sertdemir Karşıyaka GİRNE

3 Orçun Sağınçoğlu Gönyeli GİRNE

4 Mehmet Ali Beşiktaş Şirinevler GİRNE

5 Bekir Sarıkaya Alayköy GİRNE

6 Mert Falay Lapta GİRNE

7 İbrahim Keleş Sadrazamköy-Girne GİRNE

8 Cemali Kaya Boğazköy-Girne GİRNE

9 Ali Elizel Çatalköy GİRNE

10 Besim Caner Özgöker Girne GİRNE

11 Mustafa Eyüpoğlu Girne GİRNE

12 Ahmet Bekar Zeytinlik GİRNE

13 Asil Arif Ergin Esentepe GİRNE

14 Mustafa Tek Karşıyaka GİRNE

15 Musa Kasap Doğancı GİRNE

16 Mehmet Sermetoğlu Lapta-Başpınar GİRNE

17 Görkem Karal Esentepe GİRNE

18 Fikret Ersoyoğlu Çamlıbel GİRNE

19 Kenan Dağgül Karşıyaka GİRNE

20 Mustafa Faris Çatalköy GİRNE



1 Süleyman Koçak Tuzla Kantara

2 Güler Mazlum Mersinlik-İskele Kantara

3 Osman Aygün YeniErenköy Kantara

4 Salih İnal Dipkarpaz-İskele Kantara

5 Serkan Genç Kaplıca-İskele Kantara

6 Vasfi Güngör Yeşilköy-İskele Kantara

7 Cevdet Eryüce Tuzluca-İskele Kantara

8 Hasan Hacıhasanoğlu Sipahi-İskele Kantara

9 Hüseyin Özülkü Yedikonuk-İskele Kantara

10 Mustafa Yeşildallı Yeşilköy-İskele Kantara

11 Muhyettin Ayağ Ziyamet-İskele Kantara

12 Veli Karataş Taşlıca Kantara

13 Hüseyin Biçenleroğlu Ayluga-Mağusa Kantara

14 Kamil Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara

15 Ahmet Kömürcügil Yeşilköy-İskele Kantara

16 Ali Yenigün Altınova-İskele Kantara



17 Berrat Gökay Yılmaz Tuzluca-İskele Kantara18 Melih Gök Dörtyol Kantara19 Emre Özbayrak Dipkarpaz-İskele Kantara20 İlhan Yokuşoğlu Mehmetçik Kantara21 Mehmet Müezzin Komili Büyükkonuk Kantara22 Özdinç Akbaş Dipkarpaz Kantara23 Ali Sarı Kaleburnu-İskele Kantara24 Mehmet Altun Dörtyol Kantara25 Hüseyin Yağlı Çamlıca-Mağusa Kantara26 Fatih Karaoğlan Dörtyol Kantara27 Serkan Kzılkaya Büyükkonuk Kantara28 Serkan Bozok Mağusa Kantara29 Menderes Karaoğlan Dörtyol Kantara1 Yasir İşçimen Kalkanlı GÜZELYURT2 Nazım Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT3 Ömer Arkan Güzelyurt GÜZELYURT4 Hüseyin Çuvalcı Lefke GÜZELYURT5 Murat Çakır Tepebaşı GÜZELYURT6 Berk Arıcan Çamlıbel GÜZELYURT7 Ali Nay Kalkanlı GÜZELYURT8 Mustafa Ayvacı Akdeniz GÜZELYURT9 Burak Sadrazam Akdeniz GÜZELYURT10 Görkem Olgu Doğancı GÜZELYURT11 Yavuz Palabıyıkoğlu Yedidalga GÜZELYURT12 Emre Kokkoz Güzelyurt GÜZELYURT13 Yıltan Gürcen Gaziveren GÜZELYURT14 Koral Kalkan Bostancı GÜZELYURT15 Ali Dana Yedidalga GÜZELYURT16 Niyazi Şarafat Gaziveren GÜZELYURT17 Atakan Söğüt Cengizköy-Lefke GÜZELYURT18 Muhammet Günalan Bostancı GÜZELYURT19 Fikri Karabacak Güzelyurt GÜZELYURT20 Murat Yapıcı Lefke GÜZELYURT21 Ahmet Zeki Erkcan Lefke GÜZELYURT1 Hasan Özhan Boltaşlı Alevkayası2 Aysın Karasu Görneç Alevkayası3 Nurullah Keskin Vadili Alevkayası4 Hüsamettin Aktürk Tatlısu Alevkayası5 Ercan Gencay Esentepe Alevkayası6 Mahir Dereci Arapköy-Girne Alevkayası7 Adil Can Meraklı Kalavaç-Lefkoşa Alevkayası8 Cengiz Şensoy Görneç Alevkayası9 Ahmet Şensoy Görneç Alevkayası10 Halil Şensoy Görneç Alevkayası11 Hüseyin Akil Yıldırım Alevkayası12 Ahmet Karacaoğlu Dilekkaya Alevkayası13 İsmet Kim Esentepe Alevkayası14 Adem Hayat Tatlısu Alevkayası15 Hasan Uyar Tatlısu Alevkayası16 Halil Özer Vadili Alevkayası17 Yaşar Kahraman Vadili Alevkayası18 Nasuh Güngör Vadili Alevkayası19 Mustafa Çakır Gaziköy-Lefkoşa Alevkayası20 Hüseyin Duran Vadili Alevkayası”