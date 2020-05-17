Yangın helikopteri müdahaleye başladı

Tepebaşı köyünün Güney kısmında meydana gelen ve kontrol altına alınamayan yangına şu sıralar yangın helikopteri müdahale ediyor.
Helikopterin ilk sortiyi yaptığı ve tekrar su almak üzere olduğu belirtildi.
Helikopterin ilk sortiyi yaptığı ve tekrar su almak üzere olduğu belirtildi.
Tepebaşı köyünün Güney kısmında meydana gelen ve kontrol altına alınamayan yangına şu sıralar yangın helikopteri müdahale ediyor.
Helikopterin ilk sortiyi yaptığı ve tekrar su almak üzere olduğu belirtildi.
Yangın ODTÜ'ye dayanmış. Her şey yandı kül oldu. Ecevit'in yadigarı ODTÜ yü koruyun bari.