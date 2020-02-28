Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaparak, yangının kablonun ısınmasından kaynaklı çıkmış olabileceğine dikkat çekti.
"Yangın kablonun ısınmasından kaynaklı olabilir"
Başbakan Tatar, Nalbantoğlu Hastanesi'nde çıkan yangının kablonun ısınmasından kaynaklı olabileceğini dile getirdi.
28 Şubat 2020 Cuma 12:27
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Denetleme yok sorumsuzluk diz boyu gün gitsin para gelsin .no problem
Bir yakınım hastanede yatıyordu. Ziyarete gidiyordum. Dıştan çekilmiş
Onlarca kaplo. Üst üste. Merak ettim. Bu hatları elektrik çekiyormu. Çünkü hepsi kaçak. İşte olan oldu. Geçmiş olsun.