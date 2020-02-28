Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

"Yangın kablonun ısınmasından kaynaklı olabilir"

Başbakan Tatar, Nalbantoğlu Hastanesi'nde çıkan yangının kablonun ısınmasından kaynaklı olabileceğini dile getirdi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:27
1881 Okunma
"Yangın kablonun ısınmasından kaynaklı olabilir"

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın ile ilgili açıklama yaparak, yangının kablonun ısınmasından kaynaklı çıkmış olabileceğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
YangınHastane Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kıbrıslı 2020-02-28 13:18:17

Denetleme yok sorumsuzluk diz boyu gün gitsin para gelsin .no problem

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2020-02-28 13:27:26

Bir yakınım hastanede yatıyordu. Ziyarete gidiyordum. Dıştan çekilmiş
Onlarca kaplo. Üst üste. Merak ettim. Bu hatları elektrik çekiyormu. Çünkü hepsi kaçak. İşte olan oldu. Geçmiş olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
CAS’ın apron araç ve gereçleri açık artırmayla satılacak
CAS’ın apron araç ve gereçleri açık artırmayla satılacak
İyiki varsın Suat Hoca…
İyiki varsın Suat Hoca…
Uluçay: “Hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı” Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”
Uluçay: “Hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı” Kaynak: Uluçay: “hastanedeki yangın ve kayıpları yüreğimizi yaktı”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim