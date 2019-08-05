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Yangın kontrol altına alındı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:10
Yangın kontrol altına alındı

Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki bir arazide saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 15 dönümlük alandaki kuru otların yanı  sıra, 10 adet çam ve 70 adet akasya ağacı ile Kerim Özyağ'a ait 25 adet rulo balya ve 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Yangına, polis itfaiye, sivil savunma,  Orman Dairesi ekipleri ile Değirmenlik Belediyesine ait su tankeri ve bölge halkı iş makineleri ile müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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